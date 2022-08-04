UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве задержали корректировщика ракетных ударов по городу

Фото: в Николаеве задержали корректировщика ракетных ударов по городу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве правоохранители разоблачили корректировщика ракетных ударов по городу. Преступник передавал информацию врагу через социальные сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемый передавал информацию через группы в социальных сетях и мессенджерах, которые администрируют российские спецслужбы.

Задержанный делился координатами позиций наших бойцов, расположением военной техники и маршруты их движения в регионе.

"Во время обыска у корректировщика вражеского огня изъяты средства связи, содержащие доказательства его деятельности", - пишет пресс-служба.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: в Николаеве задержали корректировщика ракетных ударов по городу (gp.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правоохранители разоблачили двух жителей Славянска, которые передавали врагу данные о ВСУ. Им уже объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияНиколаев