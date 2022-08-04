В Николаеве задержали корректировщика ракетных ударов по городу

В Николаеве правоохранители разоблачили корректировщика ракетных ударов по городу. Преступник передавал информацию врагу через социальные сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Во время обыска у корректировщика вражеского огня изъяты средства связи, содержащие доказательства его деятельности", - пишет пресс-служба.

Задержанный делился координатами позиций наших бойцов, расположением военной техники и маршруты их движения в регионе.

Согласно данным следствия, подозреваемый передавал информацию через группы в социальных сетях и мессенджерах, которые администрируют российские спецслужбы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правоохранители разоблачили двух жителей Славянска, которые передавали врагу данные о ВСУ. Им уже объявили подозрение.

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