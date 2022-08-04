RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Миколаєві затримали коригувальника ракетних ударів по місту

Фото: в Миколаєві затримали коригувальника ракетних ударів по місту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаєві правоохоронці викрили коригувальника ракетних ударів по місту. Злочинець передавав інформацію ворогу через соціальні мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрюваний передавав інформацію через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

Затриманий ділився координатами позицій наших бійців, розташуванням військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.

"Під час обшуку у корегувальника ворожого вогню вилучено засоби зв’язку, що містять докази його діяльності", - пише пресслужба.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: в Миколаєві затримали коригувальника ракетних ударів по місту (gp.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно правоохоронці викрили двох жителів Слов'янська, які передавали ворогу дані про ЗСУ. Їм уже оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяМиколаїв