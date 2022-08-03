В Славянске разоблачили двух пособников оккупантов, которые "сливали" данные о ВСУ
Правоохранители разоблачили двух жителей Славянска (Донецкая область), которые передавали врагу данные о ВСУ. Им уже объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие установило, что жительница Славянска держала связь с "куратором". В июле 2022 года она получила задание собрать данные о местах дислокации украинских военных.
Женщина привлекла местного жителя и с помощью мобильных приложений собрала информацию о ВСУ. Мужчина помог узнать геолокации, которые затем прислали оккупантам.
По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Обоих фигурантов задержали и объявили им подозрение.
Напомним, что СБУ задержала в Днепре корректировщика ракетных ударов.
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