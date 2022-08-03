В Славянске разоблачили двух пособников оккупантов, которые "сливали" данные о ВСУ

Правоохранители разоблачили двух жителей Славянска (Донецкая область), которые передавали врагу данные о ВСУ. Им уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Следствие установило, что жительница Славянска держала связь с "куратором". В июле 2022 года она получила задание собрать данные о местах дислокации украинских военных.

Женщина привлекла местного жителя и с помощью мобильных приложений собрала информацию о ВСУ. Мужчина помог узнать геолокации, которые затем прислали оккупантам.

По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Обоих фигурантов задержали и объявили им подозрение.