В Николаеве задержали агента ГУР РФ, который передавал данные о позициях ВСУ на юге

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытки военной разведки РФ получить закрытую информацию о позициях Сил обороны на южном направлении", - говорится в сообщении.

Задержанный агент Кремля собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.

"Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевской области и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного авто. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров", - добавили в спецслужбе.

Используя эту информацию, оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям ВСУ.

По данным Офиса генпрокурора, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Также ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.