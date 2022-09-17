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В Миколаєві затримали агента ГУР РФ, який передавав дані про позиції ЗСУ на півдні

Фото: в Миколаєві затримали агента ГУР РФ (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Миколаєві СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам воєнної розвідки РФ отримати закриту інформацію щодо позицій Сил оборони на південному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Затриманий агент Кремля збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.

"Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів", - додали в спецслужбі.

Використовуючи цю інформацію, окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах ЗСУ.

За даними Офісу генпрокурора, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Також йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Як повідомлялося, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім рекомендував залишити регіон усім, хто не має роботи та не допомагає армії.

Раніше Кім розповів, що в Миколаєві під час комендантської години, що тривала усі вихідні, затримали 5 осіб, які перебували в розшуку.

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Миколаїв