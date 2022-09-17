В Миколаєві затримали агента ГУР РФ, який передавав дані про позиції ЗСУ на півдні

В Миколаєві СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам воєнної розвідки РФ отримати закриту інформацію щодо позицій Сил оборони на південному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Затриманий агент Кремля збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.

"Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів", - додали в спецслужбі.

Використовуючи цю інформацію, окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах ЗСУ.

За даними Офісу генпрокурора, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Також йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.