В Николаеве во время затяжного комендантского часа уменьшилось число "прилетов", - облсовет

В Николаеве во время затяжного комендантского часа интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города уменьшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram .

"Во время "длинного" комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась значительно меньше, чем в предыдущие дни. Не знаю, связаны ли это вещи, но это наталкивает на определенные размышления", - написала она.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что за время комендантского часа разные правоохранительные органы зарегистрировали около 20 производств.

Ранее Ким заявлял, что российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.