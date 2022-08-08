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В Николаеве во время затяжного комендантского часа уменьшилось число "прилетов", - облсовет

Фото: В Николаеве во время затяжного комендантского часа сократилось число "прилетов" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Николаеве во время затяжного комендантского часа интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города уменьшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram.

"Во время "длинного" комендантского часа интенсивность прилетов по жилым кварталам города оказалась значительно меньше, чем в предыдущие дни. Не знаю, связаны ли это вещи, но это наталкивает на определенные размышления", - написала она.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что за время комендантского часа разные правоохранительные органы зарегистрировали около 20 производств.

Ранее Ким заявлял, что российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.

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