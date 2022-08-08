У Миколаєві під час затяжної комендантської години зменшилася кількість "прильотів", - облрада

У Миколаєві під час затяжної комендантської години інтенсивність "прильотів" по житлових кварталах міста зменшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Миколаївської обласної ради Ганни Замазеевой в Telegram .

"Під час "довгої" комендантської години інтенсивність прильотів по житлових кварталах міста виявилася значно меншою, ніж у попередні дні. Не знаю, чи пов'язані це речі, але це наштовхує на певні роздуми", - написала вона.

Нагадаємо, раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що за час комендантської години різні правоохоронні органи зареєстрували близько 20 проваджень.

Раніше Кім заявляв, що російським окупантам в найближчі місяці точно не вдасться захопити Миколаїв. Місто знаходиться під надійним захистом українських військових.