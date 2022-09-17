В Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы
Фото: В Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Николаеве вечером 17 сентября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .
По данным СМИ, в Николаеве слышали звуки около 23:18. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, 17 сентября вечером в Херсоне раздались взрывы. Официальные источники еще не раскрыли информацию о произошедшем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .