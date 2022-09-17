В Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы

В Николаеве вечером 17 сентября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, в Николаеве слышали звуки около 23:18. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.