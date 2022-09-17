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У Миколаєві під час повітряної тривоги чутно вибухи

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Миколаїв, Субота 17 вересня 2022 23:30
У Миколаєві під час повітряної тривоги чутно вибухи Фото: У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві ввечері 17 вересня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки близько 23:18 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, 17 вересня ввечері у Херсоні пролунали вибухи. Офіційні джерела ще не розкрили інформацію про подію.

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