В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Николаеве в ночь на 13 сентября раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, в Николаеве слышали звуки взрывов около 01:26 часа. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.