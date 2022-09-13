В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Николаеве в ночь на 13 сентября раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Николаеве слышали звуки взрывов около 01:26 часа. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Харьков. Под удар попали Киевский и Основянский районы. Через обстрел оккупантов остановилось метро.
Сейчас известно о одного погибшего и шестерых пострадавших в результате атаки захватчиков.
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