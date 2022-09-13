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У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Фото: У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві в ніч на 13 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки вибухів близько 01:26 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, сьогодні росіяни масовано обстріляли Харків. Під удар потрапили Київський та Основ'янський райони. Через обстріл окупантів зупинилося метро.

Наразі відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих внаслідок атаки загарбників.

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МиколаївВійна Росії проти України