В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Николаеве в ночь на 10 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Александра Сенкевича.
"Николаев - слышны взрывы! Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен", - отметил мэр.
За несколько минут до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Граждане должны оставаться в хранилищах до сигнала об отбое ракетной опасности.
Напомним, в Днепре и Запорожье поздно вечером 9 августа раздались громкие взрывы. В областных центрах выли сирены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.