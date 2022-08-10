У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві в ніч на 10 серпня чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Олександра Сєнкевича.
"Миколаїв - чути вибухи! Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін", - зазначив мер.
За декілька хвилин до цього у місті та області була оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні залишатися у сховищах до сигналу про відбій ракетної небезпеки.
Нагадаємо, у Дніпрі та Запоріжжі пізно ввечері 9 серпня пролунали гучні вибухи. В обласних центрах вили сирени.
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