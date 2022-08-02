После громких взрывов в Николаеве начался пожар, есть перебои с электричеством
Фото: после громких взрывов в Николаеве начался пожар (Getty Images)
В Николаеве после мощных взрывов около 21:00 в одном из районов города начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
Деталей мэр не сообщает, однако отметил, что в городе появились перебои с электричеством.
"Прошу всех максимально соблюдать правила безопасности! Слышите сигнал тревоги или взрывы - сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены", - отметил Сенкевич.
Напомним, вечером 2 августа в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
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