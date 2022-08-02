После громких взрывов в Николаеве начался пожар, есть перебои с электричеством

Фото: после громких взрывов в Николаеве начался пожар (Getty Images)

В Николаеве после мощных взрывов около 21:00 в одном из районов города начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Деталей мэр не сообщает, однако отметил, что в городе появились перебои с электричеством. "Прошу всех максимально соблюдать правила безопасности! Слышите сигнал тревоги или взрывы - сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены", - отметил Сенкевич.