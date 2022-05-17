В Николаеве воду будут подавать по часам. Опубликован график

В Николаеве воду в частные и многоэтажные дома горожан будут подавать по графику – с семи до десяти утра и с восемнадцати до двадцати часов вечера.

"На прошлой неделе работники ГКП "Николаевводоканал" наполняли водопроводную сеть города, а потому были перебои с водоснабжением. С сегодняшнего дня для николаевцев вода централизованно будет подаваться по графику: с 07.00 до 10.00 утра, с 18.00 до 20.00 вечера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти часы перебои со снабжением воды могут быть только в случае выполнения ремонтных работ. О них на предприятии обещают предупреждать заранее.

В промежутке с 10:00 до 18:00 работники МКП "Николаевводоканал" будут заполнять водопроводную сеть. Это связано с тем, что сейчас водозабор производится из Бугского лимана, а для этой воды требуется больше времени на очистку. Но и после этого вода остается технической, использовать ее можно только для хозяйственно-бытовых нужд.