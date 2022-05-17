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В Николаеве воду будут подавать по часам. Опубликован график

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Николаев, Вторник 17 мая 2022 05:12
В Николаеве воду будут подавать по часам. Опубликован график Николаев (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве воду в частные и многоэтажные дома горожан будут подавать по графику – с семи до десяти утра и с восемнадцати до двадцати часов вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Николаевводоканала".

"На прошлой неделе работники ГКП "Николаевводоканал" наполняли водопроводную сеть города, а потому были перебои с водоснабжением. С сегодняшнего дня для николаевцев вода централизованно будет подаваться по графику: с 07.00 до 10.00 утра, с 18.00 до 20.00 вечера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти часы перебои со снабжением воды могут быть только в случае выполнения ремонтных работ. О них на предприятии обещают предупреждать заранее.

В промежутке с 10:00 до 18:00 работники МКП "Николаевводоканал" будут заполнять водопроводную сеть. Это связано с тем, что сейчас водозабор производится из Бугского лимана, а для этой воды требуется больше времени на очистку. Но и после этого вода остается технической, использовать ее можно только для хозяйственно-бытовых нужд.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области разрушенные мосты заменят временными переправами. Временные строения для проезда уже оборудованы в Вознесенске и Новой Одессе.

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Николаев Водоснабжение
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