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В Николаевской области разрушенные мосты заменят временными переправами, - ОП

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Пятница 13 мая 2022 13:46
В Николаевской области разрушенные мосты заменят временными переправами, - ОП Фото: в Николаевской области разрушенные мосты заменят временными переправами (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Николаевской области специалисты обеспечивают проезд вблизи разрушенных мостов и путепроводов. Для этого обустраивают временные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко по итогам рабочей поездки в регион.

"Сегодня увидел масштабы разрушений, нанесенных нам РФ. Мосты, дороги - все то, что они не видели на собственной родине, есть и будет на нашей", - написал Тимошенко.

По его словам, временные строения для проезда уже оборудованы в Вознесенске и Новой Одессе. На участке Благовещенское - Николаев продолжаются работы по разборке разрушенного моста. Тимошенко отметил, что проезд по участку Калиновка - Снигиревка пока невозможен из-за вражеских обстрелов.

Он также добавил, что восстановление инфраструктурных объектов во всех регионах страны происходит только после согласования с военными администрациями и Вооруженными силами Украины.

"После завершения боевых действий все сделаем лучше, чем было", - резюмировал замглавы ОП.

Напомним, раньше Тимошенко заявлял, что разрушенный мост через реку Ирпень в Стоянке Киевской области будет восстановлен до конца мая.

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Николаевская область
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