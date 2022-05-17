ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві воду подаватимуть погодинно. Опубліковано графік

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 17 травня 2022 05:12
У Миколаєві воду подаватимуть погодинно. Опубліковано графік Миколаїв (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві воду в приватні і багатоповерхові будинки городян подаватимуть за графіком - з сьомої до десятої ранку і з вісімнадцяти до двадцяти годин вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Николаевводоканала".

"Минулого тижня працівники МКП "Николаевводоканал" наповнювали водопровідну мережу міста, а тому були перебої з водопостачанням. Відсьогодні для николаевцев вода централізовано подаватиметься за графіком: з 07.00 до 10.00 ранку, з 18.00 до 20.00 вечора", - говориться в повідомленні.

Відзначається, що в ці години перебої з постачанням води можуть бути тільки в разі виконання ремонтних робіт. Про них на підприємстві обіцяють попереджати заздалегідь.

У проміжку з 10: 00 до 18: 00 працівники МКП "Николаевводоканал" будуть заповнювати водопровідну мережу. Це пов'язано з тим, що зараз водозабір проводиться з Бузького лиману, а для цієї води потрібно більше часу на очищення. Але і після цього вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами. Тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Водопостачання
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну