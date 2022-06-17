В Николаеве утром прогремели взрывы

В Николаеве утром 17 июня прогремели несколько взрывов. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В нескольких домах повреждены окна. О погибших и пострадавших информации нет.

Обновлено. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву, результате чего повреждены жилые дома.

"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Детальнее о последствиях обстрела сообщу вам впоследствии", - написал он в Telegram.

Напомним, ранее стало известно, что 15 июня российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек.

Также мы писали, что, по словам мэра города Александра Сенкевича, возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно.

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