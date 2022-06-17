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У Миколаєві вранці прогриміли вибухи

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Миколаїв, П'ятниця 17 червня 2022 07:56
У Миколаєві вранці прогриміли вибухи Фото: у Миколаєві вранці прогриміли вибухи (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вранці 17 червня прогриміли кілька вибухів. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

У кількох будинках пошкоджено вікна. Про загиблих і постраждалих інформації немає.

Оновлено. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву, результату чого пошкоджено житлові будинки.

"Сьогодні вранці російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом", - написав він у Telegram.

У Миколаєві вранці прогриміли вибухи

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 червня російські війська в черговий раз обстріляли Миколаїв. Унаслідок ударів по багатоповерхівці постраждали п'ятеро людей.

Також ми писали, що, за словами мера міста Олександра Сенкевича, повертатися в Миколаїв через ворожі обстріли доки небезпечно.

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