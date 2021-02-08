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В Николаеве с утра идет ледяной дождь, тротуары превратились в каток

Автор: РБК-Украина

Непогода в Украине накрыла несколько регионов, а в Николаеве с самого утра идет ледяной дождь при минусовой температуре. В результате пешеходные зоны превратились в каток.

Об этом пишет местное издание "Новости N".

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Сообщается, что по состоянию на вечер 8 февраля пешеходы в Николаеве не могут нормально пройти по тротуарам, поскольку они обледенели. По данным издания, пешеходные зоны расчищены только в центре города.

Также сообщается, что люди местами вынуждены идти по проезжей части.

По словам главврача больницы скорой медицинский помощи Александра Демьянова, число травмированных на улице увеличилось примерно в 1,5 раза. И только по состоянию на 12:00 за помощью обратились 25 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со снегопадами и сильным ветром отменяются авиарейсы в киевском и львовском аэропортах. А рейсы в аэропорт Одессы задерживаются.

Тем временем "Укрзализныця" отмечает, что непогода в Украине не нарушила график движения пассажирских поездов. Все поезда отравляются по расписанию, в том числе те, которые курсируют через Волынскую область, где ограничено движение всего автотранспорта на некоторых трассах.

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