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У Миколаєві з ранку йде крижаний дощ, тротуари перетворилися на ковзанку

Автор: РБК-Україна

Негода в Україні накрила кілька регіонів, а в Миколаєві з самого ранку йде крижаний дощ при мінусовій температурі. В результаті пішохідні зони перетворилися на ковзанку.

Про це пише місцеве видання "Новини N".

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Повідомляється, що станом на вечір 8 лютого пішоходи в Миколаєві не можуть нормально пройти по тротуарах, оскільки вони обледеніли. За даними видання, пішохідні зони розчищені лише в центрі міста.

Також повідомляється, що люди місцями змушені йти по проїжджій частині.

За словами головлікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова, число травмованих на вулиці збільшилося приблизно в 1,5 рази. І лише станом на 12:00 за допомогою звернулися 25 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зв'язку зі снігопадами і сильним вітром скасовуються авіарейси в київському та львівському аеропортах. А рейси до аеропорту Одеси затримуються.

Тим часом "Укрзалізниця" зазначає, що негода в Україні не порушила графік руху пасажирських поїздів. Всі поїзди відправляються за розкладом, у тому числі ті, які курсують через Волинську область, де обмежено рух всього автотранспорту на деяких трасах.

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Новини України ГідрометцентрМиколаїв
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