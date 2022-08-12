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В Николаеве суд ужесточил меры пресечения двум пособникам оккупантов

Новина українською →
Николаев, Пятница 12 августа 2022 11:28
В Николаеве суд ужесточил меры пресечения двум пособникам оккупантов Фото: в Николаеве пособникам оккупантов усилили меры предосторожности (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Апелляционный суд в Николаеве ужесточил меры пресечения двум сообщникам российских оккупантов. Их взяли под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.

Суд избрал более строгие меры пресечения двум жителям Николаева: 47-летнему корректировщику огня и 51-летней женщине, которая подозревается в государственной измене.

Прокуратура не была удовлетворена предыдущим решением, поэтому подала апелляцию, которую удовлетворил суд.

Так, женщине вместо домашнего ареста назначили содержание под стражей без права внесения залога. Она предоставляла оккупантам персональные данные украинских военных.

В то же время корректировщику, который ранее был арестован, увеличили сумму залога с 200 тысяч гривен до 1,56 млн гривен. Мужчина "сливал" оккупантам позиции ВСУ, расположение техники и маршруты движения.

Напомним, на прошлых выходных, 6 и 7 августа, Николаев "закрыли" для проведения "зачистки". Позже глава Николаевской ОВА рассказал о результатах.

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