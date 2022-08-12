У Миколаєві суд посилив запобіжні заходи двом поплічникам окупантів

Апеляційний суд у Миколаєві посилив запобіжні заходи двом спільникам російських окупантів. Їх взяли під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Миколаївської області.

Суд обрав більш суворіші запобіжні заходи двом мешканцям Миколаєва: 47-річному коригувальнику вогню та 51-річній жінці, яка підозрюється у державній зраді. Прокуратура не була задоволена попереднім рішенням, тому подала апеляцію, яку задовільнив суд. Так, жінці замість домашнього арешту призначили тримання під вартою без права внесення застави. Вона надавала окупантам персональні дані українських військових. Водночас коригувальнику, який раніше був арештований, збільшили суму застави із 200 тисяч гривень до 1,56 млн гривень. Чоловік "зливав" окупантам позиції ЗСУ, розташування техніки та маршрути руху.