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У Миколаєві зіткнулися маршрутка і рейсовий автобус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 16:43
У Миколаєві зіткнулися маршрутка і рейсовий автобус, є постраждалі
Фото: ДТП в Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали шість пасажирів маршрутки

У Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі і рейсового автобуса, в результаті шестеро людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Миколаївській області.

Повідомляється, що ДТП сталася вранці, 24 лютого, на проспекті Богоявленському поблизу автовокзалу. Зіткнулися маршрутне таксі Mercedes-Benz Sprinter та рейсовий автобус Neoplan сполученням Херсон-Мінськ.

"В результаті зіткнення транспортних засобів шестеро пасажирів маршрутного таксі звернулися за медичною допомогою", - повідомили в поліції.

На даний момент вирішує питання про відкриття справи за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, днями в Миколаївської області сталася ДТП з участю вантажівки та маршрутки. В результаті аварії постраждали 8 пасажирів маршрутки і обидва водія транспортних засобів.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області зіткнулися два легкових автомобіля Chery і Toyota. В результаті одна людина загинула і ще п'ятеро були госпіталізовані у лікарню.

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