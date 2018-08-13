В Николаеве при столкновении двух авто пострадали шесть человек, в том числе трое детей

Новости Происшествия 13.08.2018 - 17:53
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правоохранители открыли дело по факту ДТП

В Николаеве в результате столкновения автомобилей Chevrolet Aveo и Daewoo Matiz пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 14:40 на проспекте Богоявленском.

По данным правоохранителей, в результате столкновения транспортных средств 37-летняя водитель Daewoo Matiz и пятеро пассажиров, среди которых один семилетний ребенок и двое десятилетних детей, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. 28-летний водитель Chevrolet Aveo не пострадал.

Информация об аварии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В Николаеве при столкновении двух авто пострадали шесть человек, в том числе трое детей
В Николаеве при столкновении двух авто пострадали шесть человек, в том числе трое детей
 

Фото (mk.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня сообщалось, что в Киевской области на трассе Борисполь-Днепр произошла авария с участием пяти автомобилей, в результате ДТП погибли три человека.

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Теги:  ДТП,  Николаев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС