У Миколаєві при зіткненні двох авто постраждали шість осіб, у тому числі троє дітей

Правоохоронці відкрили справу за фактом ДТП

У Миколаєві в результаті зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo і Daewoo Matiz постраждали шість осіб, у тому числі троє дітей. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася у понеділок близько 14:40 на проспекті Богоявленському.

За даними правоохоронців, в результаті зіткнення транспортних засобів 37-річна водій Daewoo Matiz і п'ятеро пасажирів, серед яких одна семирічна дитина та двоє десятирічних дітей, з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені в медичні установи. 28-річний водій Chevrolet Aveo не постраждав.

Інформація про аварію внесена до ЄРДР по 1 ч. ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Київській області на трасі Бориспіль-Дніпро сталася аварія за участю п'яти автомобілів, в результаті ДТП загинули три людини.