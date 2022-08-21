В Николаеве слышны звуки взрывов

В Николаеве вечером 21 августа слышны звуки взрывов. Гражданам необходимо пройти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильное.
Журналисты информируют о том, что около 23:03 часов 21 августа в Николаеве раздались звуки взрывов.
Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу. Несмотря на это гражданам нужно пройти в укрытие.
Напомним, россияне ночью 21 августа обстреляли Николаев ракетами С-300. Враг ударил по предприятию и окрестностям города. К счастью, никто не пострадал.
К слову, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - зенитно-ракетные системы С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильные разрушения.
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