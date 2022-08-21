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У Миколаєві чутно звуки вибухів

Фото: У Миколаєві чутно звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві ввечері 21 серпня чутно звуки вибухів. Громадянам необхідно пройти до укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти інформують про те, що близько 23:03 години 21 серпня у Миколаєві пролунали звуки вибухів.

Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Незважаючи на це громадянам потрібно пройти в укриття.

Нагадаємо, росіяни вночі 21 серпня обстріляли Миколаєв ракетами С-300. Ворог вдарив по підприємству та околицях міста. На щастя, ніхто не постраждав.

До слова, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - зенітно-ракетні системи С-300. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

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