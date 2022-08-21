У Миколаєві чутно звуки вибухів

У Миколаєві ввечері 21 серпня чутно звуки вибухів. Громадянам необхідно пройти до укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Журналісти інформують про те, що близько 23:03 години 21 серпня у Миколаєві пролунали звуки вибухів.
Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Незважаючи на це громадянам потрібно пройти в укриття.
Нагадаємо, росіяни вночі 21 серпня обстріляли Миколаєв ракетами С-300. Ворог вдарив по підприємству та околицях міста. На щастя, ніхто не постраждав.
До слова, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - зенітно-ракетні системи С-300. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.
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