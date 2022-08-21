У Миколаєві чутно звуки вибухів

У Миколаєві ввечері 21 серпня чутно звуки вибухів. Громадянам необхідно пройти до укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти інформують про те, що близько 23:03 години 21 серпня у Миколаєві пролунали звуки вибухів. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Незважаючи на це громадянам потрібно пройти в укриття.