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В Николаеве слышали четыре взрыва: сигнала воздушной тревоги не было

Фото: в Николаеве слышали четыре взрыва (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве сегодня, 6 июля прогремели взрывы. В это время воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По информации местных СМИ, предварительно город обстреляли российские войска и было слышно 4 взрыва.

"В Николаеве прогремело четыре взрыва. По предварительным данным, город обстреляли оккупанты", - пишут местные издания.

Напомним, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, возвращаться в город из-за вражеских обстрелов пока опасно, поэтому власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.

Также мы сообщали, что несколько дней подряд Николаев подвергался массированным ракетным атакам.

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НиколаевВзрыв