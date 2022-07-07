RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві чули чотири вибухи: сигналу повітряної тривоги не було

Фото: в Миколаєві чули чотири вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві сьогодні, 6 липня пролунали вибухи. В цей час повітряної тривоги в місті та області оголошено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо місто обстріляли російські війська і було чути 4 вибухи.

"У Миколаєві пролунало чотири вибухи. За попередніми даними, місто обстріляли окупанти", - пишуть місцеві видання.

Нагадаємо, за словами мера Миколаєва Олександра Сенкєвича, повертатися до міста через ворожі обстріли поки що небезпечно, тому влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Також ми повідомляли, що декілька днів поспіль Миколаїв піддавався масованим ракетним атакам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВибух