В Николаеве СБУ блокировала нелегальные поставки оборудования для армии за границу

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала нелегальные поставки за границу продукции военного назначения с государственного предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия "Зоря-Машпроект" наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.

Также во время обысков у фигуранта изъяли жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-Морских сил и газоперекачивающих объектах.

Правоохранители обнаружили оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли по заказу иностранных партнеров.

Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет почти 7 млн гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятое военное оборудования для армии (ssu.gov.ua)

Напомним, в СБУ разоблачили деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах. Злоумышленники через разветвленную сеть так называемых "смотрящих" наладили сбор денег, полученных от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса.

Как сообщало РБК-Украина, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств онкобольных. Участники группировки предлагали гражданам предоставление денежных ссуд через специально созданные вебплатформи.