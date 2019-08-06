СБУ разоблачила масштабную схему присвоения средств онкобольных

Фото: задержание (ssu.gov.ua)

Участники группировки получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тыс. гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств онкобольных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что участники группировки предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы.

"Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "уплату за налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и тому подобное. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись", - говорится в пресс-службе.

От действий участников группировки страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, которые требовали дорогостоящего лечения. По предварительной информации, участники группировки получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тыс. гривен.

"В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки.

"В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержано и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм с присвоение в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков.