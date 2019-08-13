У Миколаєві СБУ блокувала нелегальні постачання обладнання для армії за кордон

У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) блокувала нелегальні постачання за кордон продукції військового призначення з державного підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр СБУ.

Повідомляється, що місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства "Зоря-Машпроект" налагодив постачання обладнання замовникам в країнах Східної Азії.

Також під час обшуків у фігуранта вилучили жарові труби, турбінні лопатки, складові паливної апаратури газотурбінних двигунів, які використовуються при технічному обслуговуванні та капремонті газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-Морських сил і газоперекачувальних об'єктах.

Правоохоронці виявили оригінали та копії експлуатаційної та конструкторської документації на продукцію держпідприємства, яку постачали на замовлення іноземних партнерів.

Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже 7 млн гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучене військове обладнання для армії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрили діяльність злочинної організації, яка контролювала багатомільйонний грошовий оборот, отриманий від незаконної діяльності в різних регіонах. Зловмисники через розгалужену мережу так званих "смотрящих" налагодили збір грошей, отриманих від наркоторгівлі, розбоїв, грабежів, шахрайських схем, викрадень автомобілів і рекету представників бізнесу.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітники СБУ викрили в Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих. Учасники угруповання пропонували громадянам надання грошових позичок через спеціально створені вебплатформи.