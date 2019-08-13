ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаеве СБУ блокировала нелегальные поставки оборудования для армии за границу

Новости » Общество    13.08.2019 - 16:20
В Николаеве СБУ блокировала нелегальные поставки оборудования для армии за границу
Фото: изъятое военное оборудования для армии (ssu.gov.ua)

Злоумышленники воровали с завода и продавали газотурбинное оборудование военного и двойного назначения

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала нелегальные поставки за границу продукции военного назначения с государственного предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия "Зоря-Машпроект" наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.

Также во время обысков у фигуранта изъяли жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-Морских сил и газоперекачивающих объектах.

Правоохранители обнаружили оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли по заказу иностранных партнеров.

Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет почти 7 млн гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятое военное оборудования для армии (ssu.gov.ua)

Напомним, в СБУ разоблачили деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах. Злоумышленники через разветвленную сеть так называемых "смотрящих" наладили сбор денег, полученных от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса.

Как сообщало РБК-Украина, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств онкобольных. Участники группировки предлагали гражданам предоставление денежных ссуд через специально созданные вебплатформи.

В Житомирской области чиновника шантажировали "компроматом" перед визитом Зеленского Во Львовской области пенсионер собирал разведданные для спецслужб РФ
Новости Украины Служба безопасности Украиныконтрабандаоборудование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь