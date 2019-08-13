ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаєві СБУ блокувала нелегальні постачання обладнання для армії за кордон

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 16:20
У Миколаєві СБУ блокувала нелегальні постачання обладнання для армії за кордон
Фото: вилучене військове обладнання для армії (ssu.gov.ua)

Зловмисники крали із заводу і продавали газотурбинное обладнання військового та подвійного призначення

У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) блокувала нелегальні постачання за кордон продукції військового призначення з державного підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр СБУ.

Повідомляється, що місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства "Зоря-Машпроект" налагодив постачання обладнання замовникам в країнах Східної Азії.

Також під час обшуків у фігуранта вилучили жарові труби, турбінні лопатки, складові паливної апаратури газотурбінних двигунів, які використовуються при технічному обслуговуванні та капремонті газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-Морських сил і газоперекачувальних об'єктах.

Правоохоронці виявили оригінали та копії експлуатаційної та конструкторської документації на продукцію держпідприємства, яку постачали на замовлення іноземних партнерів.

Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже 7 млн гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучене військове обладнання для армії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрили діяльність злочинної організації, яка контролювала багатомільйонний грошовий оборот, отриманий від незаконної діяльності в різних регіонах. Зловмисники через розгалужену мережу так званих "смотрящих" налагодили збір грошей, отриманих від наркоторгівлі, розбоїв, грабежів, шахрайських схем, викрадень автомобілів і рекету представників бізнесу.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітники СБУ викрили в Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих. Учасники угруповання пропонували громадянам надання грошових позичок через спеціально створені вебплатформи.

У Житомирській області чиновника шантажували "компроматом" перед візитом Зеленського У Львівській області пенсіонер збирав розвіддані для спецслужб РФ
Новини України Служба безпеки Україниконтрабандаоборудование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся