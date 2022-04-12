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В Николаеве российские военные нанесли ущерб более чем на 110 миллионов гривен

Новина українською →
Николаев, Вторник 12 апреля 2022 17:40
В Николаеве российские военные нанесли ущерб более чем на 110 миллионов гривен Оккупанты нанесли серьезный ущерб Николаеву (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные нанесли Николаеву ущерб более чем на 110 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

По данным мэрии, по состоянию на 12 апреля в городе убытков более чем на 110 млн. грн:

  • Учреждения социальной защиты: повреждены 3 объекта на около 1 млн. грн;
  • Учреждения здравоохранения: 5 объектов на более 4 млн. грн;
  • Учебные заведения: 46 объектов на более 20 млн. грн;
  • Учреждения физической культуры и спорта: 5 объектов на более 5,5 млн. грн;
  • Жилой сектор: 550 обращений на около 80 млн. грн.

"Мы все обязательно восстановим, отстроим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизнь и здоровье тысяч украинцев. Но чтобы эти потери не были напрасными, мы просто должны победить Россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину", - сказал мэр.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель возле Николаева.

Также мы писали, что оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве.

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