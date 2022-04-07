ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве. Он не работает, - мэр

Новина українською →
Николаев, Четверг 07 апреля 2022 08:59
Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве. Он не работает, - мэр Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупационные войска обстреляли железнодорожный вокзал в Николаеве, в результате чего он не работает. Когда именно враг нанес удар не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича во время прямого эфира в Facebook.

Как пояснил городской голова, сейчас железнодорожный вокзал города не работает, поскольку он существенно пострадал во время обстрелов войск РФ.

Так, на вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: "не работает, потому что разбомбили его".

Однако, когда именно российские войска атаковала этот объект, мэр города не рассказал. В свою очередь он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.

Напомним, глава Николаевской области Виталий Ким опроверг слухи, что Николаев могут окружить. По его словам, сейчас идут бои по линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Свои интересы. Как Грузия и Венгрия проявили себя во время войны в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свои интересы. Как Грузия и Венгрия проявили себя во время войны в Украине