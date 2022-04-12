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У Миколаєві російські військові завдали збитків на понад 110 мільйонів гривень

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Миколаїв, Вівторок 12 квітня 2022 17:40
У Миколаєві російські військові завдали збитків на понад 110 мільйонів гривень Окупанти завдали серйозних збитків Миколаєву (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові завдали Миколаєву збитків на понад 110 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.

За даними мерії, станом на 12 квітня у місті збитків на понад 110 млн грн:

  • Заклади соціального захисту: пошкоджені 3 об’єкти на близько 1 млн грн;
  • Заклади охорони здоров'я: 5 об’єктів на понад 4 млн грн;
  • Заклади освіти: 46 об’єктів на понад 20 млн грн;
  • Заклади фізичної культури і спорту: 5 об’єктів на понад 5,5 млн грн;
  • Житловий сектор: 550 звернень на близько 80 млн грн.

"Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців. Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти Росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну", - сказав мер.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили України збили ворожий винищувач біля Миколаєва.

Також ми писали, що окупанти розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві.

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