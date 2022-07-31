В Николаеве раздаются взрывы
Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
В Николаеве ночью 31 июля прогремели взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Местных жителей просят оставаться в укрытиях.
В местных соцсетях пишут, что взрывы были слышны до объявления воздушной тревоги.
Напомним, ранее войска РФ кассетными снарядами обстреляли Николаев и также спальный район. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. В результате погибли люди, многие получили ранения.
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