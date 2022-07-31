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У Миколаєві лунають вибухи

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Миколаїв, Неділя 31 липня 2022 01:14
У Миколаєві лунають вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вночі 31 липня прогриміли вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

У місцевих соцмережах пишуть, що вибухи були чутні до оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше війська РФ касетними снарядами обстріляли Миколаїв і також спальний район. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. В результаті загинули люди, багато хто отримав поранення.

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