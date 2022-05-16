У Миколаєві лунають гучні вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях
Порт Миколаєва (Фото: wikipedia.org)
У Миколаєві лунають вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич також рекомендував триматися якомога далі від вікон і по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватися правила двох стін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Сенкевича.
Нагадаємо, що у Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами. Тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі.
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