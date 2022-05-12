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В Николаеве раздались взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях

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Николаев, Четверг 12 мая 2022 22:09
В Николаеве раздались взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях Фото: в Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы в разных районах города. Жителей просят не покидать укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях", - сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.

Напомним, российские войска почти каждый день обстреливают Николаев и область. Так, 11 мая в результате очередного удара ранения получили 9 человек.

Отметим, 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Под обстрел попали школа, детсад и больница.

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