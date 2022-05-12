В Николаеве раздались взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях
В Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы в разных районах города. Жителей просят не покидать укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях", - сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.
Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.
Напомним, российские войска почти каждый день обстреливают Николаев и область. Так, 11 мая в результате очередного удара ранения получили 9 человек.
Отметим, 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Под обстрел попали школа, детсад и больница.
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