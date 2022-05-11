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Россия обстреливает Николаевскую область: за сутки еще 9 раненых

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Николаевская область, Среда 11 мая 2022 12:39
Россия обстреливает Николаевскую область: за сутки еще 9 раненых Фото: за сутки ранены 9 человек в результате обстрелов Николаевской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. В результате очередной атаки врага за минувшие сутки 9 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала она.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, недавно российские оккупанты нанесли ракетный удар по РСЗО "Смерч" и "Ураган" по Николаеву. Под вражеский обстрел попали школа, детсад и больница.

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