ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаеве оккупанты нанесли ракетный удар по школе и больнице

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 08 мая 2022 17:04
В Николаеве оккупанты нанесли ракетный удар по школе и больнице Фото: 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар по школе и больнице в Николаеве (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар из РСЗО "Смерч" и "Ураган" по Николаеву. Под вражеский обстрел попали школа, детсад и больница.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на сводку Оперативного командования "Юг".

Сообщается, что в ночь перед Днем памяти и примирения, который отмечается 8 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". Под обстрел попала площадь Победы, школа, детский сад и больница.

"Пострадавших среди гражданского населения нет", - уточнили в ОК "Юг".

Напомним, поздним вечером 7 мая в Николаеве раздалась серия взрывов в разных концах города. При этом система оповещения о воздушной тревоги не сработала.

Отметим, за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Одесской и Николаевской областях не менее 10 крылатых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом