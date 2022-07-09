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В Николаеве прозвучало несколько взрывов, - Сенкевич

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Николаев, Суббота 09 июля 2022 07:07
В Николаеве прозвучало несколько взрывов, - Сенкевич Фото: в Николаеве прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Николаев в субботу, 9 июля, с утра подвергся обстрелу российских войск во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Российские войска вели обстрел города и области со стороны временно оккупированной Херсонской области. В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов, после некоторых начались пожары.

Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие.

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