В Николаеве прозвучало несколько взрывов, - Сенкевич
Фото: в Николаеве прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Николаев в субботу, 9 июля, с утра подвергся обстрелу российских войск во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Российские войска вели обстрел города и области со стороны временно оккупированной Херсонской области. В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов, после некоторых начались пожары.
Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие.
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