У Миколаєві пролунало кілька вибухів, - Сенкевич
Фото: у Миколаєві пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Миколаїв в суботу, 9 липня, з ранку піддався обстрілу російських військ під час повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про кілька гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.
Російські війська вели обстріл міста та області з боку тимчасово окупованої Херсонської області. У Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів, після деяких почалися пожежі.
Нагадаємо, в Миколаєві почастішали ракетні обстріли. За словами голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма, окупанти переробляють ракети С-300 з протиповітряної оборони в атакувальну зброю.
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