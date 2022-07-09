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У Миколаєві пролунало кілька вибухів, - Сенкевич

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Миколаїв, Субота 09 липня 2022 07:07
У Миколаєві пролунало кілька вибухів, - Сенкевич Фото: у Миколаєві пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Миколаїв в суботу, 9 липня, з ранку піддався обстрілу російських військ під час повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Російські війська вели обстріл міста та області з боку тимчасово окупованої Херсонської області. У Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів, після деяких почалися пожежі.

Нагадаємо, в Миколаєві почастішали ракетні обстріли. За словами голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма, окупанти переробляють ракети С-300 з протиповітряної оборони в атакувальну зброю.

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