Российские оккупанты переделывают ракеты для обстрелов Николаева, - Ким

В Николаеве участились ракетные удары со стороны оккупантов. Российская армия для обстрелов города переделывает ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

По его словам, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие. Из-за этого удары могут быть не точными.

Ким призвал жителей города соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также глава ОВА в своем обращении заявил, что военнослужащие иногда злоупотребляют своим положением, поэтому нарушают правила дорожного движения. Ким пригрозил, что у нарушителей будут отбирать автомобили.