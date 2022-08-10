Войска РФ сегодня обстреляли поселок под Харьковом: есть погибшие
В среду, 10 августа, россияне обстреляли поселок Старый Салтов Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
"10 августа около 12:00 враг в очередной раз обстрелял поселок Старый Салтов. Двое гражданских получили ранения не совместимые с жизнью и погибли на месте", - заявили в полиции.
По информации правоохранителей, оккупанты для обстрела поселка применяли запрещенные кассетные снаряды. Полиция открыла уголовное производство по факту атаки населенного пункта.
Обстрелы Старого Салтова (t.me/police_kh_region)
Напомним, сегодня российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.
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