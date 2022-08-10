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Войска РФ сегодня обстреляли поселок под Харьковом: есть погибшие

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Харьковская область, Среда 10 августа 2022 19:14
Войска РФ сегодня обстреляли поселок под Харьковом: есть погибшие Фото: войска РФ сегодня обстреляли поселок под Харьковом (t.me/police_kh_region)
Автор: Иван Носальский

В среду, 10 августа, россияне обстреляли поселок Старый Салтов Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"10 августа около 12:00 враг в очередной раз обстрелял поселок Старый Салтов. Двое гражданских получили ранения не совместимые с жизнью и погибли на месте", - заявили в полиции.

По информации правоохранителей, оккупанты для обстрела поселка применяли запрещенные кассетные снаряды. Полиция открыла уголовное производство по факту атаки населенного пункта.

Обстрелы Старого Салтова (t.me/police_kh_region)

Напомним, сегодня российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

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